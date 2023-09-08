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Гладков сообщил о повторном обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ

Гладков: при повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как подчеркнул губернатор, при повторном обстреле села никто не пострадал. При этом осколками снаряда был посечен фасад частного жилого домовладения.

Гладков добавил, что в данный момент на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Сообщение о первом обстреле Новой Таволжанки появилось в Telegram-канале белгородского губернатора в 11:00 мск. Он сообщил о повреждении хозяйственной постройки частного жилого домовладения, пострадавших не было.

Ранее Минобороны России сообщало, что украинские войска пытались атаковать объекты в Белгородской области с помощью БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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