Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием на заседании Европарламента де-факто подтвердил, что Украина в ходе вооруженного конфликта потеряла полмиллиона военных, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что генсек Североатлантического альянса также сказал на этом заседании, что «никто не обещал, что будет легко и просто, россияне грамотно выстроили свою оборону». По мнению Гагина, это «хладнокровие» свидетельствует о том, что «как будто бы кто-то очищает территорию Украины от ее населения для чего-то или для кого-то».

Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли, обращаясь к генсеку НАТО, назвала неправдой его слова о том, что Украина постепенно завоевывает территории. По ее словам, потери Украины составили полмиллиона человек.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Запад в преувеличении потерь ВСУ.

В середине августа газета The New York Times писала, что потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.