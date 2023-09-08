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В США назвали причину, по которой Украина не прекратит контрнаступление

Экс-разведчик США Риттер: Киев боится Запада, поэтому не остановит наступление

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AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules высказал мнение, что Украина не прекратит попытки контрнаступления из-за страха перед Западом.

По словам Риттера, Вашингтон не волнуют потери среди украинских военных. Он отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат остановиться и вернуться к обороне, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения.

«Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то», — сказал экс-разведчик.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. По его мнению, украинскому лидеру не нужно было ввязываться в этот конфликт либо добиваться его прекращения переговорами.

До этого ветеран ВВС США Стивен Майерс заявлял, что у украинской стороны нет эффективной контрстратегии, и в текущий момент Киев находится в большой беде. Он отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются в выходе из конфликта.

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт согласился с данным утверждением и подчеркнул, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова — правильный шаг с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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