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Российские бойцы сбили дрон чешского производства стоимостью 550 тысяч евро

РИА Новости: российские военные сбили беспилотник ВСУ чешского производства

Российский добровольческий отряд «Барс-10» сообщил РИА Новости, что они сбили чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро над территорией бывшего Каховского водохранилища.

Командир отряда с позывным «Сатурн» рассказал о деталях операции. По его словам, они получили разведданные от поста воздушного наблюдения о движении легкомоторного самолета в сторону Энергодара.

После чего отряд визуально обнаружил беспилотник и сбил его при помощи ПЗРК. БПЛА упал на территории бывшего водохранилища, которое на текущий момент представляет из себя болото. Отряд все же решил извлечь из него уничтоженный дрон. Для этого им пришлось ползать по заминированной и обстреливаемой территории. Но в итоге бойцы отряда «Барс-10» успешно достали его части и доставили их в расположение.

Сбитый Primoco One будет передан на изучение военным специалистам. Primoco One был представлен Чехией в 2020 году как самолетный беспилотник для разведки и наблюдения, способный выполнять миссии в различных условиях.

Ранее Challenger 2 был впервые в истории уничтожен в бою.

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