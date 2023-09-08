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В Британии организована забастовка рабочих производящего ракеты для Украины завода

Guardian: в Британии начнется забастовка рабочих, производящих ракеты для Украины

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Минобороны России

Около 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на Украину, планируют забастовку, начиная с 11 сентября. Газета The Guardian сообщает, что сотрудники завода минобороны в городе Бит, Шотландия, требуют повышения заработной платы.

Рабочие, занимающиеся перемещением и погрузкой ракет, считают, что их заработная плата намного ниже, чем у сотрудников, занимающихся сборкой ракет. Профсоюз GMB утверждает, что разница в заработной плате между этими двумя категориями сотрудников составляет £18 тыс. ($23 тыс.) в год. Рабочие изначально объявили о намерении забастовать месяц назад, но затем начали диалог с министерством об улучшении условий работы. Однако отсутствие прогресса в переговорах заставило их вернуться к первоначальному плану. Ранее профсоюзные активисты, оппозиционные политики на Украине и представители Шотландской национальной партии выразили поддержку бастующим.

Министерство обороны отказалось комментировать ситуацию для британских СМИ, отметив лишь, что забастовка не повлияет на график поставок боеприпасов в Киев. Министерство имеет планы для таких случаев.

Общий объем военной помощи, предоставленной Лондоном Киеву после начала военных действий России на Украине, составляет около £4,6 млрд ($5,86 млрд). В этом показателе Великобритания занимает второе место среди всех союзников Украины после США. Среди военной техники, переданной ВСУ со стороны Великобритании: ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения 250-300 км, реактивные системы залпового огня M270, высокоточные ракеты Brimstone, 14 основных боевых танков Challenger 2, один из которых недавно был уничтожен российской артиллерией, а также бронебойные танковые снаряды с обедненным ураном.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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