Члены избирательной комиссии в ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских войск города Волноваха в Донецкой народной республике ранения получили члены участковой избирательной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Избиркома ДНР.

«В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одна из сотрудниц находится на стационарном лечении, идет на поправку», — сказано в сообщении.

6 сентября орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волновахского района сообщал, что в городе Волноваха из-за обстрела ранения получили шесть человек.

До этого донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что украинская армия поставила перед собой задачу разрезать территорию ДНР в районе Новодонецкого и выйти к Волновахе. Однако, эти попытки прорыва, по его словам, обречены на провал.

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