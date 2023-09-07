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Члены избирательной комиссии в ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

В ДНР сообщили о шести членах Избиркома в Волновахе раненых из-за обстрела ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате обстрела со стороны украинских войск города Волноваха в Донецкой народной республике ранения получили члены участковой избирательной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Избиркома ДНР.

«В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Одна из сотрудниц находится на стационарном лечении, идет на поправку», — сказано в сообщении.

6 сентября орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волновахского района сообщал, что в городе Волноваха из-за обстрела ранения получили шесть человек.

До этого донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что украинская армия поставила перед собой задачу разрезать территорию ДНР в районе Новодонецкого и выйти к Волновахе. Однако, эти попытки прорыва, по его словам, обречены на провал.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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