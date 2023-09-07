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Часть военных США покинут Нигер

Пентагон: США передислоцируют часть своих ВС в Нигере

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Ahn Young-joon/AP

Администрация Соединенных Штатов приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере, некоторые военнослужащие и техника покинут страну, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, часть военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее будут переведены на авиабазу 201 в Агадесе из предосторожности американского оборонного ведомства.

«Нигер покинет небольшое число военнослужащих и техники, в которых нет острой необходимости», — заявил чиновник.

До этого пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню выразили стремление к дипломатическому урегулированию в Нигере.

Одновременно Остин и Лекорню подтвердили «приверженность дальнейшему сотрудничеству», в основе которого многолетние связи стран в сфере обороны и безопасности.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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