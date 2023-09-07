В Нидерландах осудили решение США поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном

Лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде в соцсети X (бывший Twitter) осудил решение США поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты вслед за Великобританией встали на путь ядерной эскалации. Политик указал, что такие боеприпасы будут использованы против Российской Федерации.

«У меня столько вопросов в этой связи… Кому это выгодно? Чьи интересы тут преследуются? И какова будет позиция Нидерландов? Собираемся ли мы молча ждать до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Или, подобно безрассудному (премьер-министру Нидерландов Марку. — «Газета.Ru») Рютте, мы сделаем еще один шаг в сторону разжигания войны?» — задался вопросами Боде.

Он также заявил, что необходимо остановить кровопролитие и начать мирные переговоры.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов заявил, что российские войска начнут применять симметричные меры в ответ на использование Киевом оружия с обедненным ураном.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.