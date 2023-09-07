В США заявили об уязвимости НАТО для российских беспилотников

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что Российская Федерация в ходе специальной военной операции (СВО) поняла, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют ключевую роль в бою, и переформатировала свои вооруженные силы, в то время как НАТО действует в этой сфере по старинке.

По его мнению, если между ВС РФ и армией образца Североатлантического альянса начнется столкновение, россияне «будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов».

Риттер также обратил внимание, что в современных конфликтах противостояние беспилотников достигло умопомрачительных масштабов. Соединенные Штаты предпринимали попытки разработать собственное семейство ударных беспилотников, но пока не создали оружие нужного уровня, указал он.

Ранее портал Business Insider писал, что способность российских войск глушить украинские беспилотники улучшилась, что вынуждает операторов беспилотных летательных аппаратов перемещаться ближе к линии фронта и подвергаться большей опасности.

До этого российский военный рассказал о роли и эффективности FPV-дронов на фронте. По его словам, из-за применения FPV-дронов противнику приходится подтаскивать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.