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На Украине сообщили о возможном обмене пленными в формате «всех на всех»

Буданов: Россия и Украина могут обменяться пленными в формате «всех на всех»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия и Украина могут обменяться пленными в формате «всех на всех». Об этом сообщает издание «Униан».

По его словам, данная процедура «не такая сложная, как кажется». Он отметил, что российская сторона может согласиться на обмен в таком формате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова до генерал-лейтенанта.

До этого первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук заявлял, что мечты начальника ГУР Минобороны Украины Буданова о том, что в ходе летнего контрнаступления украинские войска дойдут до Крыма, разбились о российскую оборону.

Он напомнил, что Киеву до сих пор не удалось перерезать сухопутный коридор на полуостров и захватить ключевые населенные пункты, такие как Мелитополь и Токмак.

Ранее в США усомнились в успешности наступления ВСУ.

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