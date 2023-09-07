В ВСУ заявили, что кассетные боеприпасы неэффективны против укреплений

Украинские военные заявили, что кассетные боеприпасы неэффективны против защищенных укреплений, являющихся основным препятствием в контрнаступлении. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, чиновники и эксперты западных стран соглашаются, что кассетные боеприпасы при этом наиболее эффективны против войск и автомобильных колонн на открытой местности. Военнослужащий ВСУ по имени Сергей также назвал кассетные бомбы «очень эффективными».

Согласно одному из источников издания, такие боеприпасы нужны для «сохранения импульса» на южных участках боестолкновений.

Кроме того, как пишет газета, чиновники США сообщили о планах в ближайшее время поставить новые боеприпасы такого типа на Украину.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.