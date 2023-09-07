Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили, что кассетные боеприпасы неэффективны против укреплений

NYT: военные ВСУ заявили о неэффективности кассетных бомб против укреплений

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные заявили, что кассетные боеприпасы неэффективны против защищенных укреплений, являющихся основным препятствием в контрнаступлении. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, чиновники и эксперты западных стран соглашаются, что кассетные боеприпасы при этом наиболее эффективны против войск и автомобильных колонн на открытой местности. Военнослужащий ВСУ по имени Сергей также назвал кассетные бомбы «очень эффективными».

Согласно одному из источников издания, такие боеприпасы нужны для «сохранения импульса» на южных участках боестолкновений.

Кроме того, как пишет газета, чиновники США сообщили о планах в ближайшее время поставить новые боеприпасы такого типа на Украину.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях