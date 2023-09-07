Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о ситуации в Работино

Военный эксперт Онуфриенко: никакого прорыва фронта в районе Работино нет

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Несмотря на заявления украинских СМИ, никакого прорыва фронта в районе села Работино в Запорожской области нет. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«О том, что наши войска вышли с южных окраин Работино, было известно неделю назад. <...> Сама стратегия гибкой обороны предусматривает не удержание позиций любой ценой, а нанесение максимального ущерба противнику и отход на вторую линию обороны», — пояснил Онуфриенко.

Он добавил, что за прошедшие три месяца, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться успеха в контрнаступлении, российские военные обустроили новые оборонительные линии. Повсеместно появилась четвертая, а местами и пятая, заключил эксперт.

Утром 6 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино, заняв ближайшие высоты. По его словам, населенный пункт превратился в «голую плоскость» и фактически перестал существовать, оставаясь лишь на картах.

При этом в Министерстве обороны РФ сообщили, что изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении нет.

Ранее Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинской армии в Запорожье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях