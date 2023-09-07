Военный эксперт рассказал о ситуации в Работино

Несмотря на заявления украинских СМИ, никакого прорыва фронта в районе села Работино в Запорожской области нет. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«О том, что наши войска вышли с южных окраин Работино, было известно неделю назад. <...> Сама стратегия гибкой обороны предусматривает не удержание позиций любой ценой, а нанесение максимального ущерба противнику и отход на вторую линию обороны», — пояснил Онуфриенко.

Он добавил, что за прошедшие три месяца, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться успеха в контрнаступлении, российские военные обустроили новые оборонительные линии. Повсеместно появилась четвертая, а местами и пятая, заключил эксперт.

Утром 6 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино, заняв ближайшие высоты. По его словам, населенный пункт превратился в «голую плоскость» и фактически перестал существовать, оставаясь лишь на картах.

При этом в Министерстве обороны РФ сообщили, что изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении нет.

Ранее Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинской армии в Запорожье.