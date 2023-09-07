Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали преступлением поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Рябков: поставки Украине снарядов с обедненным ураном являются преступным актом

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном — это преступный акт со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это не просто эскалационный шаг, но и возмутительное пренебрежение американскими властями экологическими последствиями.

Рябков отметил, что специалисты неоднократно писали о том, что снаряды с обедненным ураном могут нанести окружающей среде непоправимый урон.

«Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно...», — высказал свое мнение замглавы МИД РФ.

Рябков назвал действия США преступным актом. По это словам, всего это демонстрирует, насколько циничен настрой, который в настоящее время определяет политику американского государства на Евразийском континенте.

6 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме заверили, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях