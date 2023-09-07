В МИД РФ назвали преступлением поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном — это преступный акт со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это не просто эскалационный шаг, но и возмутительное пренебрежение американскими властями экологическими последствиями.

Рябков отметил, что специалисты неоднократно писали о том, что снаряды с обедненным ураном могут нанести окружающей среде непоправимый урон.

«Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно...», — высказал свое мнение замглавы МИД РФ.

Рябков назвал действия США преступным актом. По это словам, всего это демонстрирует, насколько циничен настрой, который в настоящее время определяет политику американского государства на Евразийском континенте.

6 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме заверили, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.