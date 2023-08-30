Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России нарастят производство средств радиолокационного обнаружения

Минобороны РФ: Шойгу потребовал нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяют участники спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В заявлении указано, что Шойгу дал соответствующее распоряжение во время поездки на один из заводов концерна «Алмаз-Антей». Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа, а также провел совещание с руководителями предприятия и профильных органов военного управления.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения», — рассказали в пресс-службе МО.

Кроме того, Шойгу указал на необходимость обеспечить военных оборудованием для ведения контрбатарейной борьбы. По его словам, сейчас в зоне боевых действий этому виду деятельности отведена важнейшая роль.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошедший год страна значительно увеличила выпуск вооружений и военной техники. В частности, было налажено создание образцов, хорошо зарекомендовавших себя в ходе спецоперации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях