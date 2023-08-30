В России нарастят производство средств радиолокационного обнаружения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяют участники спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В заявлении указано, что Шойгу дал соответствующее распоряжение во время поездки на один из заводов концерна «Алмаз-Антей». Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа, а также провел совещание с руководителями предприятия и профильных органов военного управления.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения», — рассказали в пресс-службе МО.

Кроме того, Шойгу указал на необходимость обеспечить военных оборудованием для ведения контрбатарейной борьбы. По его словам, сейчас в зоне боевых действий этому виду деятельности отведена важнейшая роль.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошедший год страна значительно увеличила выпуск вооружений и военной техники. В частности, было налажено создание образцов, хорошо зарекомендовавших себя в ходе спецоперации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений.