Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил, российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами в районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Ударом ОТРК «Искандер» уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал Чехов.

По его словам, при помощи ударных беспилотников были уничтожены два пикапа с боевиками.

Ранее американский военный журнал Military Watch сообщал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» представляет большую угрозу для НАТО. Согласно точки зрения авторов материала, отечественный ОТРК не имеет прототипов на Западе по уровню производительности, что позволяет открыть новые оборонные возможности. Во многом благодаря «Искандеру» Российская Федерация оставляет за собой шанс своевременно нанести ответный удар, отмечается в публикации.

Ранее американский военный журнал оценил российские истребители Су-57.