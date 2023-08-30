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В Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ

Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка 30 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка», — пояснил Гладков.

По его словам, из-за обстрела военных Украины оказалась повреждена линия электропередачи.

«Без света остаются два населенных пункта — Муром полностью и Новая Таволжанка частично», — уточнил белгородский политик.

Сейчас, как добавил Гладков, аварийные бригады готовятся к устранению последствий обстрела ВСУ.

До этого Гладков уточнял, что ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки. По словам чиновника, в Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное российские системы ПВО сбили дрон ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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