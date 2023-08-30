Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога действует на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены начали звучать во вторник в 23:17 мск в Сумской области. К 00:00 среды тревога распространилась на Полтавскую и Черниговскую области. В 00:42 в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области, а к 02:16 — Винницкая, Житомирская, Киевская и Харьковская области. В 02:30 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области, а через девять минут — в Киеве.

К 03:10 сирены включились в южных регионах Украины, а в 04:53 — во всех западных областях.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

Сообщалось также о взрывах в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

24 августа в украинском Днепропетровске (Днепре) произошли взрывы. По имеющимся у украинских СМИ сведениям, в сторону Днепропетровска и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях