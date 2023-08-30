Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога действует на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены начали звучать во вторник в 23:17 мск в Сумской области. К 00:00 среды тревога распространилась на Полтавскую и Черниговскую области. В 00:42 в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области, а к 02:16 — Винницкая, Житомирская, Киевская и Харьковская области. В 02:30 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области, а через девять минут — в Киеве.

К 03:10 сирены включились в южных регионах Украины, а в 04:53 — во всех западных областях.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

Сообщалось также о взрывах в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

24 августа в украинском Днепропетровске (Днепре) произошли взрывы. По имеющимся у украинских СМИ сведениям, в сторону Днепропетровска и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.