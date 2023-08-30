Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром

Количество поврежденных самолетов после атаки беспилотников на военный аэродром в Пскове возросло. По информации Telegram-канала Mash, повреждения получили четыре самолета Ил-76. Это российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина. С 2010 года он производится на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Для защиты самолета установлена система оборонительного вооружения 9-А-503, состоящая из кормовой установки с двумя пушками ГШ-23.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что, согласно предварительным данным, два самолета получили повреждения в результате атаки на аэропорт в Пскове. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

Специфика повреждений пока уточняется. В то же время, налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжаются и применяется система противовоздушной обороны (ПВО). Также предпринимались попытки сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия.

Перед этим жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта. Сообщалось, что атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

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