Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром

Mash: четыре Ил-76 повреждены в Пскове после атаки БПЛА на военный аэродром

close
100%
RVvoenkor/Telegram

Количество поврежденных самолетов после атаки беспилотников на военный аэродром в Пскове возросло. По информации Telegram-канала Mash, повреждения получили четыре самолета Ил-76. Это российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина. С 2010 года он производится на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Для защиты самолета установлена система оборонительного вооружения 9-А-503, состоящая из кормовой установки с двумя пушками ГШ-23.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что, согласно предварительным данным, два самолета получили повреждения в результате атаки на аэропорт в Пскове. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

Специфика повреждений пока уточняется. В то же время, налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжаются и применяется система противовоздушной обороны (ПВО). Также предпринимались попытки сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия.

Перед этим жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта. Сообщалось, что атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях