В Раде предложили отправлять на передовую депутатов

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил исключить депутатов из перечня тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующий законопроект размещен на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к проекту указывается, что на данный момент народные депутаты Украины законодательно освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации и не принимают непосредственного участия в защите республики.

«Это создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами», — разъясняется в сообщении.

По словам Дубинского, законодательная инициатива направлена на «обеспечение справедливой мобилизации во время военного положения».

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