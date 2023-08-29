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США объявили о новом пакете военной помощи Киеву

США включили снаряды для HIMARS в новый пакет военной помощи Киеву на $250 млн

Американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине», — отметил он, уточнив, что ее объем составляет $250 млн.

Блинкен обратил внимание, что в новый пакет входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США отправят ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Накануне в США раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, за 18 месяцев Киеву отправили свыше 3,1 млн реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий.

Ранее The Guardian написала, что ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны.

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