Четыре разведчика 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» Вооруженных сил России отбили позицию украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведывательной роты.

«Несколько дней назад в ходе проведения наступательных действий мы заняли позиции противника (под подбитой БМП. — «Газета.Ru»), вследствие чего нашу группу из четырех человек встретили пулеметным огнем, две пулеметные точки были уничтожены», — сказал он.

Разведчик отметил, что ранее на этой позиции был ликвидирован наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, однако из-за хорошего обзора украинские военные вернулись на эту точку. Командир уточнил, что здесь находились до 10 солдат ВСУ, две пулеметные точки и позиции стрелков. В настоящее время на занятой позиции теперь установлен российский флаг.

23 августа Министерство обороны России сообщало об улучшении позиций Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Отмечалось, что штурмовые отряды группировки войск «Запад» провели наступательные действия и улучшили тактическое положение.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что штурмовые отряды группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили положение «по переднему краю» Купянского направления. По его словам, при поддержке с воздуха и при участии артиллерии удалось отразить девять атак штурмовых групп ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.