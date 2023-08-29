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В Великобритании указали на ключевой фактор провала ВСУ

Военный эксперт Диггинс: провал ВСУ обусловлен превосходством России в воздухе

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Валентин Капустин/РИА Новости

Сложности в продвижении украинской армии связаны с превосходством Вооруженных сил РФ в воздушном пространстве. Об этом в интервью телеканалу TalkTV заявил британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс.

Он отметил, что любая масштабная военная кампания, начиная с 1917 года, выигрывалась за счет превосходства в воздухе.

«Цифры против них (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). У них нет превосходства в воздухе... И это ключевой фактор, который играет против них», — сказал Диггинс.

23 августа военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что решающее наступление ВСУ, которое может произойти в преддверии осеннего ухудшения погодных условий, не имеет больших шансов на успех из-за того, что стране не удалось достичь превосходства на земле и в воздухе.

До этого в своем материале военный аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщал, что прорывы через огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу украинской армии по контрнаступлению.

В июне обозреватель Business Insider Райан Пикрелл говорил, что новая тактика российских Воздушно-космических сил все больше тревожит Украину. По его словам, высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены превосходством авиации и артиллерии России.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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