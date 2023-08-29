ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания

Во время своего посещения морского командования в честь Дня ВМС, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о планах включения ВМС Корейской народной армии (КНА) в ядерные силы сдерживания. Государственное агентство КНДР ЦТАК привело его слова, где он заявил, что ВМС КНА будут выполнять стратегические задачи в качестве составной части ядерной силы сдерживания государства. Об этом информирует ТАСС.

Накануне председатель КНДР Ким Чен Ын наблюдал запуск крылатых ракет на борту корабля Военно-морских сил (ВМС) Корейской народной армии. Запуск ракет проводился в рамках военных учений КНДР, направленных на выполнение задач в условиях наступления в реальном бою.

В публикации указывается, что по итогу испытаний «были поражены все цели, не допущено ни одной ошибки».

Ким Чен Ын приказал нарастить военное производство на фоне учений США и Южной Кореи. Он заявил, что качественный уровень военной подготовки зависит от развития военной промышленности, и призвал увеличить производство для усовершенствования военных приготовлений.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».