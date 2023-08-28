Украина признала продвижение российских войск на Купянском направлении

Вооруженные силы России имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Алексей Резников, сообщает издание «РБК-Украина».

Он отметил, что со стороны российских войск логично атаковать там, чтобы Вооруженные силы Украины переводили свои силы с юга на восток.

«Но генерал (Александр) Сырский, который командует группировкой войск «Хортица», одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском (Артемовском. — «Газета.Ru») направлении. Россияне вроде немного там (на Купянском направлении. — «Газета.Ru») и продвигаются», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что ситуация на этом направлении сложная, однако украинские власти ее контролируют.

28 августа офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин заявлял, что штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» на Купянском направлении во время боевых действий удалось занять опорный пункт, разгромив до роты украинских бойцов.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях.

Накануне в Министерстве обороны России сообщали, что потери украинской армии в зоне проведения специальной военной операции за неделю составили 4 855 военнослужащих.

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