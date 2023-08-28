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Названа задача предстоящих учений ОДКБ

Начштаба ОДКБ: на учениях в Белоруссии будет сделан акцент на дронах

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что применение дронов станет ключевым элементом предстоящих учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии «Боевое братство — 2023», передает ТАСС.

«Одна из таких тем, о которых я могу сказать, — это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию их применению со стороны противоборствующей стороны», — рассказал Сидоров.

При этом он подчеркнул, что на учениях будет отрабатываться «много новых эпизодов», в частности ведение радиоэлектронной борьбы.

До этого МО Белоруссии сообщило об учениях операторов БПЛА с участием инструкторов из РФ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развёртывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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