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В Ростовской области объявили план «Сирена» из-за оголодавшего контрактника

Baza: под Ростовом ввели план «Сирена» из-за ушедшего из части контрактника

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

План «Сирена» объявили на территории Ростовской области после того, как одну из местных воинских частей покинул вооруженный контрактник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно полученной информации, молодой человек покинул воинскую часть 25 августа. При этом 21-летний солдат прихватил с собой автомат Калашникова и 120 патронов.

В результате поисками контрактника занялись сотрудники правоохранительных органов, которые сразу ввели в регионе план «Сирена». Вскоре военнослужащего нашли в слободе Дегтево.

Стражи порядка заметили молодого человека, когда тот собирался пообедать в кафе. Полицейские остановили солдата и отправили его обратно в воинскую часть.

Никаких сведений о составлении административного протокола или других санкций в отношении военного не поступало. Сообщается, что контрактника может ждать серьезная воспитательная беседа с руководством воинской части.

В июне из воинской части в Брянской области сбежал срочник, забрав с собой автомат Калашникова и 120 патронов. После этого в регионе был объявлен план «Сирена», который подразумевает активный поиск нарушителя сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Ростове-на-дону ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже.

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