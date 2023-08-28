Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на пяти направлениях

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации за неделю составили 4 855 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сводки Минобороны России.

В сообщении уточнили, что ВСУ больше всего живой силы потеряли на Южно-Донецком направлении — 1 180 солдат. На Запорожском --украинские части лишились 820 бойцов, на Купянском — 665. На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили — 485 военных, на Херсонском — 215.

С начала СВО российская армия уничтожила 466 украинских самолетов, 247 вертолетов, 6 152 беспилотника, 433 зенитных ракетных комплекса и 11 527 танков.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли в ходе контрнаступления за июнь — июль свыше 43 тыс. бойцов и около 5 тыс. единиц техники.

27 августа российское военное ведомство заявило о потерях украинских частей на Южно-Донецком направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.