В Германии высказались за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

Лидер оппозиционного Христианского демократического союза в Германии Фридрих Мерц высказался за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при условии ограничения максимального расстояния стрельбы с их использованием, пишет Bild.

«Таурусы» должны быть «настолько ограничены в радиусе действия, чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины», — подчеркнул он.

Максимальная дальность полета ракет Taurus превышает 500 км.

Под территорией России в данном случае не подразумевается Республика Крым и Севастополь. До сих пор ВСУ вели боевые действия только в новых регионах РФ, однако удары в пределах границ до референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наносятся регулярно, с применением беспилотников, ракет и кассетных боеприпасов. Также регулярно поступают сообщения о диверсиях ВСУ на этих территориях.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Берлин в итоге передаст Киеву ракеты Taurus.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.