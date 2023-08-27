Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии высказались за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

Глава ХДС Мерц: ФРГ должна передать Киеву ракеты Taurus, ограничив их дальность

close
100%
Shutterstoke

Лидер оппозиционного Христианского демократического союза в Германии Фридрих Мерц высказался за поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при условии ограничения максимального расстояния стрельбы с их использованием, пишет Bild.

«Таурусы» должны быть «настолько ограничены в радиусе действия, чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины», — подчеркнул он.

Максимальная дальность полета ракет Taurus превышает 500 км.

Под территорией России в данном случае не подразумевается Республика Крым и Севастополь. До сих пор ВСУ вели боевые действия только в новых регионах РФ, однако удары в пределах границ до референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наносятся регулярно, с применением беспилотников, ракет и кассетных боеприпасов. Также регулярно поступают сообщения о диверсиях ВСУ на этих территориях.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Берлин в итоге передаст Киеву ракеты Taurus.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях