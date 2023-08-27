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Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ

Зеленский исключил перенос боев в Россию из-за риска международной изоляции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут перенести боевые действия на территорию России, поскольку это грозит стране международной изоляцией. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала «Рада».

По словам Зеленского, есть риск, что «в таком случае мы точно останемся одни».

Под территорией России в данном случае не подразумевается Республика Крым и Севастополь. До сих пор ВСУ вели боевые действия только в новых регионах РФ, однако удары в пределах границ до референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наносятся регулярно, с применением беспилотников, ракет и кассетных боеприпасов. Также регулярно поступают сообщения о диверсиях ВСУ на этих территориях.

До этого сообщалось, что британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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