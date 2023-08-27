Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут перенести боевые действия на территорию России, поскольку это грозит стране международной изоляцией. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала «Рада».

По словам Зеленского, есть риск, что «в таком случае мы точно останемся одни».

Под территорией России в данном случае не подразумевается Республика Крым и Севастополь. До сих пор ВСУ вели боевые действия только в новых регионах РФ, однако удары в пределах границ до референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей наносятся регулярно, с применением беспилотников, ракет и кассетных боеприпасов. Также регулярно поступают сообщения о диверсиях ВСУ на этих территориях.

До этого сообщалось, что британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.