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Источник сообщил о спасении нескольких военнослужащих после крушения вертолета в США

Несколько морпехов США спаслись при крушении вертолета на учениях у Австралии

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Ahn Young-joon/AP

Несколько американских военнослужащих были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии, сообщает телеканал ABC News.

«Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от Дарвина», — говорится в сообщении.

Одного человека вертолета доставили компанией CareFlight в Королевскую больницу Дарвина в критическом состоянии, еще двоих — в стабильном состоянии.

По данным Sky News Australia, на борту вертолета находились 20 морских пехотинцев США. Некоторые сотрудники остаются пропавшими без вести, сообщений о жертвах не поступало, уточняет канал.

Вертолет V-22 Osprey ВВС США разбился у берегов австралийского города Дарвин во время учений Predators Run во время учений. В маневрах также принимают участие военнослужащие Австралии, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лесте. Вероятно, после инцидента учения будут приостановлены, отмечает Sky News.

В свою очередь The Guardian сообщает, что на борту вертолета были 23 военнослужащих США.

До этого американский истребитель F-18 потерпел крушение возле базы морской пехоты в Сан-Диего.

Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.

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