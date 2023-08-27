Под Киевом прогремели взрывы

В пригороде украинской столицы зафиксированы взрывы. Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Согласно информации администрации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Иные подробности не сообщаются.

Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Позднее в Черкасской области Украины прозвучали взрывы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.