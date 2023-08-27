В Черкасской области Украины прозвучали взрывы, пишет украинская газета «Зеркало недели», ссылаясь на сообщения локальных сообществ.

По информации издания, местные власти пока не комментировали данную ситуацию.

Иных подробностей не приводится.

Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Ранее украинская газета Klymenko Time сообщала, что несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области неподалеку от аэродрома Майское.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.