В Днепропетровской области произошли взрывы в районе аэродрома

Несколько взрывов прогремело в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По его данным, взрывы случились в Синельниковском районе области, неподалеку от аэродрома Майское.

Несколькими часами ранее воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины. Уточняется, что вначале сирены прозвучали в Днепропетровской области, позже тревога распространилась и на Харьковскую.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Как стало известно ранее, на шахте «Терновская» в Днепропетровской области произошел обвал, есть пострадавшие.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.