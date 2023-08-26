Кадыров сообщил об уничтожении подразделения ВСУ на Клещеевском направлении

Подразделение Вооруженных сил Украины на Клещеевском направлении потеряло 75-80% личного состава. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уточняется, что соответствующие данные ему сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов после разговора с военнопленным из четвертой штурмовой бригады украинской нацгвардии.

«По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава. Такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие», — сказано в сообщении.

23 августа Рамзан Кадыров похвалил высокопрофессиональную работу разведчиков спецназа «Ахмат» на Кременском направлении в ходе специальной военной операции. По его словам, бойцы подразделения проникли в тыл Вооруженных сил Украины, после чего обезвредили девять мин и две растяжки, а также ликвидировали минометный расчет ВСУ.

До этого глава Чечни сообщал об ударе чеченского батальона «Запад-Ахмат» по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка». По его словам, этот удар лишил украинских военнослужащих возможности устраивать диверсионные вылазки из данного направления.

20 августа Кадыров утверждал, что на Ореховском направлении в Запорожской области фиксируют большое скопление живой силы украинских бойцов и военной техники стран Североатлантического альянса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.