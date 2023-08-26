Иностранный наемник раскрыл уровень зарплат в ВСУ

Гражданин Германии, который воюет на стороне Украины, раскрыл зарплаты в украинской армии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, мужчина по имени Бен ранее служил в бундесвере, а затем вступил в Вооруженные силы Украины. По его словам, зарплата в украинской армии зависит от того, сколько времени солдат проводит на линии фронта.

«По итогу месяца получается примерно 2000-2500 евро (порядка 205-255 тысяч рублей. — «Газета.Ru»). Для Украины это достаточно много», — сказал военный.

17 июня The Guardian сообщал, что украинские операторы дронов вынуждены тратить около 70% зарплаты на покупку беспилотников для нужд фронта. По информации издания, такая ситуация в Вооруженных силах Украины сложилась из-за дефицита средств, выделяющихся на нужды армии.

До этого украинские СМИ сообщали, что военные ВСУ, которые несут службу в Херсонской области, не получают «фронтовых» надбавок к жалованию.

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