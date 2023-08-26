Российские военные уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ под Херсоном

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили до 40 украинские военнослужащих на Херсонском направлении.

Также отмечается, что российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее сообщалось, что российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины в результате огневого поражения за сутки потеряли две артиллерийские системы М777 американского производства, а также гаубицу Д-30.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении за минувшие сутки до 45 военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета. Авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 167 районах данного направления.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.