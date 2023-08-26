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Минобороны РФ рассказало о ситуации на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 225 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

По данным оборонного ведомства, атаки были отражены подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики.

Как указал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, потери ВСУ на Донецком направлении составили до 225 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Нетайлово в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

25 августа Минобороны сообщало, что за сутки Вооруженные силы России успешно отразили три атаки украинской армии на Донецком направлении. Согласно информации Минобороны, атаки произошли неподалеку от населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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