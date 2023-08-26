Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По его словам, атаки были отражены и сорваны ударами авиации и огнем артиллерии. Как сообщил Савчук, на данном направлении противник потерял около 60 военнослужащих. Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Кроме того, барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

Начальник пресс-центра также рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник «Фурия».

«В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 артиллерийских позиций ВСУ», — отметил Савчук.

Он добавил, что были ликвидированы гаубица «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет противника

24 августа военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о ликвидации штаба ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.