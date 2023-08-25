Глава Минобороны Украины предложил пари в вопросе своей отставки

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари, сообщает издание «Страна».

Министр пообещал уйти со своей должности, если информация СМИ о куртках для ВСУ окажется правдой. В противном случае свои должности должны покинуть глава Комитета антикорупционной политики Анастасия Радина и журналист «УП» Михаил Ткач.

«Если окажется, что Минобороны поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке», — заявил он.

Арбитрами пари Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики.

Ранее Резников заявил, что может подать в отставку в случае, «если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми», которые хотят его ухода с должности.

В августе «Украинская правда» писала, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Резникову. По данным издания, в качестве замены рассматриваются два кандидата — вице-премьер Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.