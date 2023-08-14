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На форуме «Армия-2023» показали военно-полевой храм

Машину с военно-полевом храмом показали на форуме «Армия-2023»

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Кадр из видео/РИА Новости

Иерей Борис Гришин рассказал, что на форуме «Армия-2023» показали машину с военно-полевым храмом, передает РИА Новости.

По его словам, данная машина предназначена для военного духовенства, священников, которые «окормляют» российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Машина модульная, основа модуля — сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции и надувная палатка 4 на 4 метра, что позволяет вместить в себя до взвода личного состава в тыловых подразделениях, там, где пересменка идет, либо в тыловой зоне», — сообщил Гришин.

Он также заявил, что в машине есть холодильник, биотуалет, душ, умывальник, два спальных места. Второе место нужно для водителя-помощника священника, указал иерей.

«Храм на колесах», как он отметил, можно быстро собрать и разобрать.

«Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут — можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — сказал священник.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что на форуме «Армия-2023» свою продукцию представили 82 зарубежные компании.

Международный форум «Армия-2023» проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинка. Организатором мероприятия выступает Минобороны РФ.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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