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Политолог оценил вероятность наступления России на Киев

Политолог Михайлов: Киев не является главной целью для России

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РИА Новости

Украина пытается привлечь внимание Запада разговорами о возможном наступлении армии России на Киев, чтобы получить более масштабную военную помощь, сказал в интервью Pravda.Ru руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Я думаю, что российская армия по своей военно-технической обеспеченности всегда обладала возможностью пойти на Киев. Но цели, которые сейчас стоят перед РФ в рамках СВО, будут все-таки достигнуты без военного вхождения в Киев. Возможно, будут какие-то договоренности о том, что сам киевский режим оставит столицу и не будет устраивать из нее опорный пункт», — сказал политолог.

По его мнению, Киев не является главной целью для России, которой важнее обеспечить контроль над выходами Украины к Черному морю.

«И все это территории Одесской и Николаевской областей. В этом направлении, считаю, надо работать», — заключил Михайлов.

14 августа командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что российские войска могут начать наступление на Киев, поэтому украинское командование делает все для повышения обороны.

Ранее в США заявили, что НАТО при контрнаступлении ВСУ понадеялось на чудо, которое обещал Киев.

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