Аналитик оценил вероятность прямого столкновения НАТО и России из-за Украины

Страны НАТО могут вмешаться в ход спецоперации на Украине и целенаправленно повлиять на конфликт. Таким мнением в беседе с Pravda.Ru поделился военный эксперт, аналитик Борис Подопригора, комментируя начало международных учений Deployex в Румынии.

«Здесь явно прослеживается намек. В случае необходимости какие-то подразделения, а то и части стран НАТО могут оказаться на территории Западной Украины», — считает эксперт.

Он уточнил, что учения НАТО являются частью подготовки альянса к прямому военному столкновению с Россией, потому что Запад не позволит проиграть Украине. По его словам, поражение отразится на позициях западных стран на мировом рынке вооружений.

«Вот в чем дело. Тут даже не столько чистая политика, сколько коммерческий интерес», — заключил Подопригора.

12 августа Минобороны Румынии сообщило, что в период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях Deployex на полигоне Бабадаг. Целью учений являются отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы Североатлантического альянса.

Ранее в Германии высказались против нанесения ударов по России ракетами Taurus.