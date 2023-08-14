ВС РФ под Запорожьем отразили две атаки ВСУ и пресекли деятельность диверсантов

На Запорожском направлении в течение суток российские военные при поддержке артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины, а также пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что бои происходили в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В течение суток ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артустановка «Cezar» производства Франции и самоходную артиллерийскую установка «Krab» польского производства.

Накануне Министерство обороны РФ также сообщало, что российские силы нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ на Запорожском направлении.

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