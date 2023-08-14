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ВС РФ под Запорожьем отразили две атаки ВСУ и пресекли деятельность диверсантов

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении в течение суток российские военные при поддержке артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины, а также пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что бои происходили в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В течение суток ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артустановка «Cezar» производства Франции и самоходную артиллерийскую установка «Krab» польского производства.

Накануне Министерство обороны РФ также сообщало, что российские силы нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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