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Минобороны сообщило о захвате двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении

МО: штурмовики ВС РФ захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

По его словам, они захватили два опорных пункта, три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты противника в районе населенного пункта Ольшана.

Зыбинский также рассказал, что в целях восстановления утраченных позиций противник провел две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на позиции ВС РФ в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Он отметил, что они были успешно отражены. Противник потерял до взвода живой силы.

Кроме этого, начальник пресс-центра указал, что тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение беспилотником-камикадзе «Ланцет» уничтожило самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр.

Зыбинский добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провел две атаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Артиллерия группировки нанесла огневое поражение. Потери ВСУ составили до взвода живой силы.

С начала месяца Министерство обороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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