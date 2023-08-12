В США предупредили Украину о возможной потере Одессы

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме.

По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.

Эксперт обратил внимание, что войска РФ уже перешли в наступление на Харьковском направлении. Он указал, что они продвигаются по несколько километров в день. Как считает Джонсон, российские силы могут в скором времени освободить город Купянск.

Украинцы же несут огромные потери среди личного состава, а их резервы не позволяют подготовить и снарядить новых солдат, добавил он.

На прошлой неделе бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости смогут без особых усилий взять Харьков.

До этого полковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска начали применять новую тактику на поле боя против России, но она, по его мнению, может привести к тому, что Украина потеряет основные города, например, такой как Одесса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.