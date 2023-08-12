Минобороны раскрыло подробности атаки Киева на Крымский мост

Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет. По данным ведомства, ракету перехватили около 13:00.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.