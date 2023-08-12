«Калашников»: боевая экипировка нового поколения получит систему управления огнем

Гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин заявил, что боевая экипировка российского солдата нового поколения получит систему управления огнем. Об этом он сообщил журналистам. передает ТАСС.

В систему будут интегрированы различные типы оружия и оптические приборы.

По словам Лепина, сегодня «Калашников» совместно с рядом предприятий заканчивает проработку технических решений по созданию перспективной системы поражения для экипировки третьего поколения.

Ранее в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что общий план производства компании за прошедшие два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%.

По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, экономический эффект за первые шесть месяцев 2023 года от сокращения издержек превышает 300 млн рублей. Он добавил, что сотрудники концерна прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить Вооруженные силы Российской Федерации новыми и традиционными образцами вооружения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.