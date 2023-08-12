ВС России нанесли удар по аэродрому в Иваново-Франковской области

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Как рассказали в министерстве, три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Успеновка и Работино Запорожской области были отражены активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии.

Также в Минобороны заявили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике, в Артемовске и Волновахе в Донецкой народной республике, а также Орехове и Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.