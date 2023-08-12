ВС РФ уничтожили пункт управления наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке

Российская группировка «Юг» уничтожила пункт управления иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, заявление которого опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке», — сказал он.

По словам Астафьева, также нанесен ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили три пикапа с живой силой в районах Дружбы, Красногоровки, а также бронеавтомобиль Hummer в Андреевке. В рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать восемь минометов в Ивано-Дарьевке, Верхнекаменском, Николаевке, Авдеевке и Марьинке.

12 августа стало известно, что ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.