Шойгу и Лихачев облетели полигон на Новой Земле, где в СССР испытывали ядерное оружие

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава «Росатома» Алексей Лихачев совершили облет Центрального полигона на Новой Земле. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Министр обороны РФ вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ», — говорится в сообщении.

Центральный полигон на архипелаге Новая Земля между Баренцевым и Карским морями был образован в 1954 году. Полигон занимает территорию в 90,2 тыс. кв. км. На нем до 1990 года было проведено 132 испытания ядерного оружия в различных сферах.

Отмечается, что суммарная мощность испытанного оружия составляет 94% от мощности всех произведенный в Советском Союзе ядерных взрывов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в настоящее время полигон используется для проведения испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

В ноябре 2022 года Шойгу на селекторном совещании заявил, что за семь лет из Арктики вывезено более 29 тыс. т. металлолома

Ранее Шойгу заявил о сильно возросших угрозах безопасности России.